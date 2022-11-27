مُشجع ياباني بالمونديال يُمازح زوجته بطلب تمديد إجازته في قطر

وكان قد حافظ منتخب كوستاريكا على آماله في البقاء بالمنافسة بعد فوزه الثمين على منتخب اليابان بهدف دون رد اليوم الأحد على استاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 في قطر.