مُشجع ياباني بالمونديال يُمازح زوجته بطلب تمديد إجازته في قطر

تتزايد اللقطات الطريفة لمشجعي مونديال قطر لكرة القدم 2022، والتي تلفت انتباه العديد من المتابعين.
وكان صيد الكاميرا اليوم لمشجع ياباني في مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا؛ حيث حمل لافتة توجه من خلالها بالشكر لزوجته على منحه إجازة تمكّن خلالها من الذهاب إلى دولة قطر الشقيقة لمتابعة منتخب اليابان.
ويبدو أن الأجواء في الخليج طابت له ليطلب منها عبر اللافتة: "شكرًا على الإجازة.. هل يمكنني تمديد إقامتي؟".
وكان قد حافظ منتخب كوستاريكا على آماله في البقاء بالمنافسة بعد فوزه الثمين على منتخب اليابان بهدف دون رد اليوم الأحد على استاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022 في قطر.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل الأول من ديسمبر المقبل، حيث تلتقي اليابان مع إسبانيا، وكوستاريكا مع ألمانيا.