فيديو "قرون النار".. دعوات في إسبانيا إلى وقف العادة المشينة

كشف فيديو مروع عن عادة "قرون النار" المذمومة في إسبانيا؛ حيث يظهر ثور يائس في حالة صدمة وهو يحاول إطفاء النيران في قرنيه، دون جدوى، وهو يتعثر في أحد الشوارع، وسط دعوات من منظمات حقوقية لمنع هذا التقليد المشين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تم التقاط الفيديو يوم 7 سبتمبر الجاري، في مهرجان بوزول الشعبي للثيران في فالنسيا.
ويُظهر المقطع، الذي بثته منظمة "بيتا " للدفاع عن الحيوانات"، ثورًا أبيض يبدو مصدومًا؛ بينما يسحبه السكان المحليون في أحد شوارع فالنسيا، وقد تم ربط خشب على قرنيه اللذيْن اشتعلت فيهما النيران.
وحسب الصحيفة، يُعرف الثور ذو القرون المشتعلة باسم "تورو إمبولادو" أو "الثور ذو الكرات النارية"؛ وهو مشهد متكرر في العديد من المدن الإسبانية أثناء فعاليات سباق الثيران.
ويُظهر الفيديو الثور وهو يضرب الأرض بقرنيه محاولًا إطفاء النيران، ثم يندفع نحو شجرة ويتعلق بجذعها، لكن شخصًا يسحبه من ذيله؛ فيما يجره آخر بحبل، ليواصل الثور المسكين رحلة العذاب بالنيران والصدمة والذهول.
وفي منشور على موقع "X"، قالت منظمة "بيتا": "انظروا إلى مدى رعب هذا الثور، هذا التقليد الفظيع عنف غير مبرر ويجب حظره".
كما انتقد منشورٌ ثانٍ لمنظمة "بي إيه سي إم إيه" الخيرية، المشهد، وقالت المنظمة على موقع "X": "إنه حدثٌ وحشي وعفا عليه الزمن.. إنه عار وطني.. لا يمكن أن نسمح بسوء المعاملة هذا مرارًا وتكرارًا في مدننا".