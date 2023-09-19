فيديو "قرون النار".. دعوات في إسبانيا إلى وقف العادة المشينة

كشف فيديو مروع عن عادة "قرون النار" المذمومة في إسبانيا؛ حيث يظهر ثور يائس في حالة صدمة وهو يحاول إطفاء النيران في قرنيه، دون جدوى، وهو يتعثر في أحد الشوارع، وسط دعوات من منظمات حقوقية لمنع هذا التقليد المشين.