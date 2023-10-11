رفض السائق الهندي سرقة سيارته.. شاهد ما فعله به اللصوص وصدم الجميع

كشف فيديو صادم عن جريمة قتل مروعة، حين اعترض سائق تاكسي على لصوص حاولوا سرقة سيارته، فقاموا بدهسه وربطوه بمؤخرة السيارة وقادوها بسرعة حتى مات.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" على موقعها: دفع سائق تاكسي في مدينة دلهي حياته ثمنًا للدفاع عن سيارته عندما سرقها اللصوص.
وقع الحادث أمس الثلاثاء على طريق دلهي- جوروجرام السريع، بالقرب من منطقة ماهيبالبور بدلهي.
وحسب شرطة دلهي، كان السائق يقود سيارته التاكسي، عندما حاولت مجموعة من اللصوص سرقة سيارته.
لكن السائق احتج واعترض طريقهم وهم يحاولون الفرار بالسيارة؛ فقام اللصوص بدهسه، وبعدها ربطوه في مؤخرة السيارة، ثم قاموا بسحبه لمسافة أكثر من 200 متر؛ مما أدى إلى وفاته.
وتم التقاط الجريمة المروعة بكاميرا سيارة كانت تسير خلف التاكسي، وتسبب في صدمة عندما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت شرطة دلهي قضية بتهمة القتل وتدمير ممتلكات، ولا تزال تبحث عن المتهمين الهاربين.