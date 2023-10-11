رفض السائق الهندي سرقة سيارته.. شاهد ما فعله به اللصوص وصدم الجميع

لكن السائق احتج واعترض طريقهم وهم يحاولون الفرار بالسيارة؛ فقام اللصوص بدهسه، وبعدها ربطوه في مؤخرة السيارة، ثم قاموا بسحبه لمسافة أكثر من 200 متر؛ مما أدى إلى وفاته.