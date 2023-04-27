الصحة العالمية: وفيات فيروس كورونا تراجعت بنسبة 95% هذا العام

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي: "إنه لَأمر مشجع، هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلَغ عنها جراء كوفيد-19؛ على الرغم من أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض".