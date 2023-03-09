خالَف سائقُ الشاحنة المرورَ.. شاهد أغرب عقاب من فيل تايلاندي

عند مرور قطعان الفيلة على الطرق البرية في تايلاند، يتوقف جميع قادة السيارات حتى تمر الحيوانات؛ لكن هذا لم يحدث مع سائق شاحنة صغيرة بيضاء، وهنا تَدَخّل قائد قطيع الفيلة ولقنه درسًا لن ينساه.