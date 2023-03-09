خالَف سائقُ الشاحنة المرورَ.. شاهد أغرب عقاب من فيل تايلاندي
عند مرور قطعان الفيلة على الطرق البرية في تايلاند، يتوقف جميع قادة السيارات حتى تمر الحيوانات؛ لكن هذا لم يحدث مع سائق شاحنة صغيرة بيضاء، وهنا تَدَخّل قائد قطيع الفيلة ولقنه درسًا لن ينساه.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث مساء السبت الماضي في محافظة شاشوينجساو الريفية، على بُعد 80 ميلًا شرقي العاصمة بانكوك.
وكشفت لقطات صادمة، قيام فيل بدفع شاحنة صغيرة حتى قلبها على الأرض؛ وذلك بعد رفض سائق الشاحنة الانتظار بحركة المرور أثناء مرور الفيلة.
وأظهرت لقطات مروعة، الفيل وهو يرفع برأسه وجذعه الشاحنة الصغيرة، بينما كان السائق لا يزال بداخلها.
وحسب الفيديو، فقد تعالت صرخات بعض الركاب والسائقين ممن شاهدوا الحادث، وقال أحد سائقي السيارات المصدومين: "كان الحادث مخيفًا للغاية؛ لدرجة أنه اعتقد أنه سيتعرض لنوبة قلبية"، وتراجع السائقون أثناء الاتصال بخدمات الطوارئ.
وقد اختفى الفيل مرة أخرى في البرية قبل وصول موظفي الحياة البرية، وأصيب سائق الشاحنة بخدوش بسيطة نتيجة الحادث.