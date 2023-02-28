القاهرة.. حريق هائل يلتهم عددًا من السفن بميناء الأتكة في محافظة السويس

وأعلن محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، رفع حالة الطوارئ واستدعاء سيارات الحماية المدنية؛ منعًا لوصول ألسنة النيران لبقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة، والتنبيه على شركات البترول ومحطات قطاع تموين السفن المسؤول عن إمدادات الوقود البحرية بغلق المحابس الخاصة بها، لحين الانتهاء من التعامل الفوري مع النيران، وتم فرض نطاق أمني حول مكان الحريق.