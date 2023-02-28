القاهرة.. حريق هائل يلتهم عددًا من السفن بميناء الأتكة في محافظة السويس

شبّ حريق ضخم، يوم الثلاثاء، بمنطقة بناء السفن بميناء الأتكة في محافظة السويس المصرية، حيث التهمت النيران عددًا من السفن ومراكب الصيد، دون التبليغ عن خسائر في الأرواح.
وسارعت سيارات الإسعاف والإطفاء لموقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتداد ألسنة اللهب إلى باقي المراكب المجاورة.
وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام مصرية: إن مدير أمن السويس اللواء عبدالرحمن هريدي، تلقى بلاغًا عن وجود حريق بإحدى مناطق بناء السفن بميناء الأتكة، وعلى الفور تم الدفع بمركبات الإطفاء إلى موقع الحريق.
وأعلن محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، رفع حالة الطوارئ واستدعاء سيارات الحماية المدنية؛ منعًا لوصول ألسنة النيران لبقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة، والتنبيه على شركات البترول ومحطات قطاع تموين السفن المسؤول عن إمدادات الوقود البحرية بغلق المحابس الخاصة بها، لحين الانتهاء من التعامل الفوري مع النيران، وتم فرض نطاق أمني حول مكان الحريق.
وانتقل فريق من نيابة السويس إلى موقع الحريق لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابه والخسائر المادية التي نجمت عنه.