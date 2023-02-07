"أردوغان": إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لـ3 أشهر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر، وذلك عقب الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.
وقال "أردوغان": تعرضنا لزلزال يعتبر من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ، ونحاول تسخير كل إمكانيات الدولة التركية سعيًا للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
وكشف عن إنشاء 54 ألف مخيم أرسلت إلى المناطق المنكوبة، مضيفًا: نقدم مساعدات طارئة، ورصدنا 100 مليار ليرة مبلغًا أوليًا للمتضررين.
وأردف الرئيس التركي: خصصنا بعض الطائرات لنقل المساعدات، كما أرسلنا 5 آلاف عامل في قطاع الصحة إلى المناطق المتضررة، ونعمل على تكثيف جهود الإغاثة للمتضررين من الزلزال برًا وجوًا.
وتابع: خصصنا مسيرات لتشخيص وضع المباني المنهارة والمتصدعة.
وأشار "أردوغان" إلى ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 3549 والمصابين إلى 22168، لافتًا إلى إنقاذ ما يزيد عن 8 آلاف مواطن حتى الآن.
وتحدث الرئيس التركي عن أن بلاده تلقت عروض مساعدة من أكثر من 70 دولة و14 منظمة.