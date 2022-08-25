الصحة العالمية: تَراجع وفيات كورونا عالميًّا بنسبة 15% الأسبوع الماضي

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليونًا و392 ألفًا و29 إصابة، والوفيات إلى 143 ألفًا و505 حالات.