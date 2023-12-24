بين رغبته في اقتلاع أذنيه والانتحار.. ماذا كتب "سفاح جامعة براغ" قبل جريمته المروعة؟

وقبل يوم من إجازة أعياد الميلاد، قام الشاب دايفيد كوزاك، وهو طالب بجامعة تشارلز في براغ، بالقيام بهجوم مسلح على جامعته؛ حيث حاول قتل أكبر عدد من الطلاب، قبل أن يُقدِم على الانتحار.