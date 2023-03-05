"امتدت لثانيتين فقط".. خبير ياباني يكشف "النبضة القاتلة" التي دمّرت مباني تركيا في الزلزال

وزار موري، يوم السبت، المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا، حيث لاحظ انجرافاً كبيراً في سطح الأرض نجم عن الزلزال في بلدة نورداجي القريبة من مركز الزلزال، وقال إنه يبدو أن الأرض تعرضت لانجرافات عمودية وأفقية.