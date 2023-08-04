بريطانيا.. اعتقال متظاهرين غطوا منزل سوناك بقماش أسود

وتمّ القبض على رجلَيْن وامرأتيْن للاشتباه في التسبُّب في أضرارٍ جنائية وإزعاجٍ عامـ كما تمّ القبض على رجلٍ ثالث للاشتباه في أنه تسبَّب في إزعاجٍ عام.