مفوضية اللاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان جراء القتال الدائر

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها المفوضية رقمًا محددًا بشأن عدد الأشخاص الذين قد يفرون من السودان إلى الدول المجاورة. وكانت المفوضية قد تحدثت حتى الآن عن "مئات الآلاف" من الأشخاص.