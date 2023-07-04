ما فعله هذا الراكب خطير جدًّا.. شاهد الرعب لحظة إقلاع الطائرة

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، أن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة، هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر (27 عامًا)؛ لكن اثنين من ركاب الطائرة تَمَكّنا من السيطرة عليه، ولاحقًا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.