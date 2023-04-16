وصلت الشرطة إلى المنزل الخطأ.. شاهد مقتل صاحب البيت البريء

في حادثة غريبة، قتل روبرت دوتسون، 52 عاماً، على يد الشرطة في منزله بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بعد إشهاره لسلاحه الناري بوجههم على الرغم من اكتشافهم أنهم جاؤوا عن طريق الخطأ لعنوان منزله.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث المأساوي مساء يوم 5 أبريل الجاري، في مدينة فارمنغتون ‏بولاية نيومكسيكو، عندما استجاب ضباط شرطة المدينة لبلاغ نجدة من عنف منزلي.

لكن ضباط شرطة فارمنغتون وصلوا إلى المكان الخطأ، فقد توجه الضباط إلى المنزل رقم 5305 بشارع فالي فيو، وكان من المفترض أن يذهبوا إلى المنزل رقم 5308، والواقع في الجانب الآخر عبر الشارع.

وبدأت المأساة عندما طرق الضباط الباب وأعلنوا عن أنفسهم فلم يرد أحد على الباب لأن أحداً لم يستدع الشرطة، وبعدها فتح صاحب المنزل "دوتسون" الباب ورفع سلاحه الناري ما جعل الشرطة تطلق النار عليه، ليسقط قتيلاً في الحال.

وبدأت زوجة دوتسون بالصراخ "أرجوكم ساعدوني، أطلق أحدهم النار على زوجي!".

وأصدرت إدارة الشرطة الجمعة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو للمواجهة.

وقال رئيس الشرطة، ستيفن هيبي، في بيان صحفي إن ضباطه "يدركون خطورة هذا الحادث"، وتعهد بنشر سجلات وملفات إضافية في الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان فهم أكمل لما حدث، مرة أخرى، نود أن نعرب عن تعازينا لعائلة دوتسون وبصفتي رئيس الشرطة، أود أن أعرب عن مدى أسفي الشديد لوقوع هذه المأساة".

https://www.youtube.com/watch?v=v0ZNflXzbZk