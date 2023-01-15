الجراحة المستحيلة بحضور خبراء مفرقعات.. شاهد ما أخرجه الأطباء من صدر جندي أوكراني
نجح فريق أطباء أوكراني في إزالة قنبلة يدوية غير منفجرة من صدر جندي؛ وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وتضمنت الصور التي جرى نشرها على صفحة "المسعفون العسكريون الأوكرانيون" في موقع "فيسبوك"، صورة بالأشعة السينية للجزء العلوي من جسد الجندي مع ظهور القنبلة اليدوية.
عملية جراحية محفوفة بالمخاطر
وحسب موقع "الحرة"، فقد كانت العملية الجراحية محفوفة بالمخاطر؛ إذ خَشِيَ الأطباء من أن تنفجر القنبلة اليدوية في أي وقت أثناء العملية؛ ولذلك أجريت الجراحة "بدون تخثير كهربائي"، وهو علاج طبي يتحكم في النزيف باستخدام الكهرباء.
ووفقًا للمنشور؛ فقد أُجريت العملية "بحضور اثنين من خبراء المتفجرات الذين كانوا يضمنون سلامة الطاقم الطبي".
وجاء في المنشور: "تم إجراء العملية بواسطة أحد أكثر الجراحين خبرة في القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف أن الجراحة كانت ناجحة؛ لافتًا إلى أن الجندي يقضي في الوقت الحالي فترة نقاهة "لمزيد من إعادة التأهيل والتعافي".
قنبلة يدوية
ووفقًا للمصدر؛ فإن المتفجرة التي كانت داخل جسد الجندي عبارة عن قنبلة "VOG"، وهي عبارة عن قنبلة بطول 4سم تُطلَق من قاذفة قنابل يدوية، ومصممة للانفجار فوق الأرض مباشرة، وقادرة على قطع مسافة 400 متر تقريبًا.
ولم تحدد صفحة "المسعفون العسكريون الأوكرانيون" زمان ومكان العملية الجراحية، أو كيفية إصابة الجندي.
تجدر الإشارة إلى أنه، منذ ما يقرب من عام منذ الغزو الروسي، تتعرض المستشفيات في أوكرانيا لضغوط هائلة، وسط استمرار القصف والغارات الجوية؛ حيث الأطباء معرّضون للموت في أي لحظة لأنه لا وقت للاختباء أو الاحتماء خلال إجراء العمليات الجراحية وعلاج المرضى ذوي الحالات الحرجة.