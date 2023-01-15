الجراحة المستحيلة بحضور خبراء مفرقعات.. شاهد ما أخرجه الأطباء من صدر جندي أوكراني

تجدر الإشارة إلى أنه، منذ ما يقرب من عام منذ الغزو الروسي، تتعرض المستشفيات في أوكرانيا لضغوط هائلة، وسط استمرار القصف والغارات الجوية؛ حيث الأطباء معرّضون للموت في أي لحظة لأنه لا وقت للاختباء أو الاحتماء خلال إجراء العمليات الجراحية وعلاج المرضى ذوي الحالات الحرجة.