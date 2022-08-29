صبي على صخرة.. شاهد ما حدث له وسط فيضانات باكستان

ويوم الأحد، قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لم أشهد في حياتي دمارًا بهذا الحجم، أجد صعوبة بالغة في وصفه بالكلمات.. إنه دمار هائل".