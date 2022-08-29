صبي على صخرة.. شاهد ما حدث له وسط فيضانات باكستان
على صخرة وسط وادي من الفيضانات الهادرة الجارفة جلس هذا الصبي الباكستاني، لا يدري ماذا يفعل سوى انتظار معجزة إلهية تنقذه من موت محتم، وفجأة حدث ما لم يتوقعه.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع فيديو مذهل تم التقاطه من مسافة بعيدة، طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني وهي تحط فوق الفيضان الهادر لإنقاذ الصبي العالق فوق الصخرة.
ويظهر الفيديو كيف هبطت المروحية حتى تعلق بها الصبي وتمكن من الصعود على متنها بمساعدة رجال الإنقاذ.
وتضيف الصحيفة، إن المروحية تمكنت أمس فقط من إنقاذ 22 شخصًا من العالقين على صخور والذين بقوا فوق سطح الماء وسط الفيضانات الجارفة.
وقد أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلًا على ما أظهرته حصيلة جديدة صادرة الاثنين عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.
ونقلت "الديلي ميل" عن مسؤولين باكستانيين قولهم: إن الفيضانات الموسمية هذا العام، أثّرت على أكثر من 33 مليون شخص -واحد من كل سبعة باكستانيين- ودمّرت أو ألحقت أضرارًا بالغة بما يقرب من مليون منزل.
ويوم الأحد، قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في مقابلة مع وكالة "رويترز": "لم أشهد في حياتي دمارًا بهذا الحجم، أجد صعوبة بالغة في وصفه بالكلمات.. إنه دمار هائل".