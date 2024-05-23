نجا المرشح الرئاسي ومَن معه.. شاهد انهيار منصة ومصرع 9 خلال تجمع انتخابي بالمكسيك
لَقِيَ 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 56 آخرون بجروح، الأربعاء، عندما انهارت منصة خلال تجمع للمرشح لانتخابات الرئاسية المكسيكية، خورخي ألفاريس ماينيس، في شمال البلاد، حسب صحيفة "البايس" الإسبانية.
وقال سامويل غارسيا حاكم ولاية نويفو ليون لصحفيين في المكان: "حدثت مأساة.. لدينا مبدئيًّا 5 قتلى ونحو 50 جريحًا بإصابات مختلفة، بعضها خطير".
لكن العدد ارتفع بعد ذلك إلى 9 قتلى وإصابة 56 آخرين بجروح، حسب "البايس".
من جانبه، أكد المرشح للانتخابات الرئاسية خورخي ألفاريس ماينيسه، أنه لم يصب بأذى في تجمعه الانتخابي في بلدة سان بيدرو غارسا.
وكتب على "إكس": "أنا بخير وأتواصل مع السلطات" بشأن ما حدث، مضيفًا: "أهم ما في الأمر الآن هو تقديم الرعاية اللازمة للضحايا".
ولفت إلى أن أعضاء فريقه الذين أصيبوا، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأظهرت لقطات فيديو للحادث بثتها وسائل إعلام محلية، شاشة عملاقة تنهار خلال الفعالية. وفي لقطات أخرى بُثت عبر منصة "إكس"، ظهر أشخاص ينتشلون من بين كومة هياكل حديد.
وحسب وسائل إعلام مكسيكية، كان المرشح الرئاسي محظوظًا، حين لاحظ اهتزاز المسرح، فهرب هو ومن معه قبيل انهيار المسرح وشاشة عملاقة كانت فوق رأسه.
وأشار حاكم المنطقة إلى أن المنطقة تشهد عواصف وهبوب رياح قوية وأمطارًا غزيرة.
وماينيس (38 عامًا) هو مرشح عن حزب حركة المواطنين للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني من يونيو؛ لكن حظوظه بالفوز أقل من المرشحتين كلاوديا شينباوم وسوتشيل غالفيس