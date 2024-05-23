نجا المرشح الرئاسي ومَن معه.. شاهد انهيار منصة ومصرع 9 خلال تجمع انتخابي بالمكسيك

وحسب وسائل إعلام مكسيكية، كان المرشح الرئاسي محظوظًا، حين لاحظ اهتزاز المسرح، فهرب هو ومن معه قبيل انهيار المسرح وشاشة عملاقة كانت فوق رأسه.