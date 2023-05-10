لا تحاول القيام بهذا.. شاهد ما فعله هذا الرجل بـ"كوبرا ملك" عملاقة

وكتب "ناندا" على تويتر: "الكوبرا الملك مهم للحفاظ على التوازن في الطبيعة. هنا تم إنقاذ واحد بطول حوالى 15 قدمًا وإطلاقه في البرية، تمت العملية بأكملها بواسطة صائد ثعابين مدرب.. من فضلك لا تحاول القيام بهذا بنفسك".