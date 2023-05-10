لا تحاول القيام بهذا.. شاهد ما فعله هذا الرجل بـ"كوبرا ملك" عملاقة

كشف فيديو مرعب عن قيام صائد ثعابين مدرب بصيد "كوبرا ملك" عملاقة بيدين عاريتين، ومساعدة عصا فقط، مع تحذير مشدد على المشاهدين بعدم محاولة القيام بهذا الأمر.
وحسب صحيفة "هندوستان" الهندية، قام ضابط خدمة الغابات سوسانت ناندا بنشر فيديو مخيف، على موقع "تويتر"، يكشف عن حية كوبرا يبلغ طولها 15 قدمًا (3 أمتار)، كانت مختبئة في سيارة.
ويُظهر الفيديو صائد الثعابين، وهو يمسك بالجزء الخلفي للكوبرا؛ محاولًا توجيهها نحو كيس قماش لوضعها فيه؛ بينما تحاول الكوبرا الإفلات من بين يديه.
وبالفعل تَمَكن الصياد من وضع الحية في الكيس بمهارة فائقة، ثم توجه بها إلى غابة قريبة حيث قام بإطلاقها في بيئتها الطبيعية.
وكتب "ناندا" على تويتر: "الكوبرا الملك مهم للحفاظ على التوازن في الطبيعة. هنا تم إنقاذ واحد بطول حوالى 15 قدمًا وإطلاقه في البرية، تمت العملية بأكملها بواسطة صائد ثعابين مدرب.. من فضلك لا تحاول القيام بهذا بنفسك".
وأضاف "ناندا": "بسبب هطول الأمطار، يمكن العثور على هذه الثعابين والكوبرا في أماكن كثيرة غريبة".
وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم بقدرة مهارة وخبرة الصياد، وكتب أحد المشاهدين: "فيديو رائع.. من الجيد أن أرى جهود الإنقاذ وإطلاق سراح الحية".
وقال مستخدم آخر: "إن الكوبرا مصدر فخر للهند، ولكن نحن البشر نسيء معاملتها بشكل مفرط".