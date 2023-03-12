في قضية تثير الجدل.. هل تلغي أستراليا تصدير الماشية الحية للخليج؟

وأضاف أن جنوب إفريقيا، التي تتعامل معها شركة المواشي، أحد البدائل المطروحة في حال توقف استيراد الأغنام من أستراليا؛ مشيرًا إلى أن "اللحوم الأسترالية الآن متوافرة في الأسواق، وتتوقف في فترة الصيف بسبب الحرارة، ومن ثم تُستأنف في فترة الخريف".