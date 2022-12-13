جريمة مأساوية في مصر.. الابن قتل أمه وأباه وأخاه لهذا السبب

جريمة مأساوية شهدتها محافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، تجسّدت فيها معاني الخيانة والخسة، بعد أن تملك الشيطان من نفس الابن الأصغر للأسرة، فتخلص من شقيقه ووالديْه بطريقة بشعة بسبب خلافات أسرية.
ووقعت الجريمة البشعة، حسب موقع "صدى البلد"، في قرية "الشقة" التابعة لمركز قلين في محافظة كفرالشيخ، داخل منزل يبعد عن الكتلة السكانية، ويتواجد وسط المزارع، تقطنه أسرة ريفية بسيطة، ابنها الأكبر يدعى محمد جمال، ويبلغ من العمر 45 عامًا، ويعمل مدرسًا، والأب يدعى "جمال. م." (80 سنة)، ويعمل مزارعًا، والأم تدعى "أنيسة. أ."، وعمرها 75 سنة.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ لمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بالعثور على أسرة مكونة من 3 أفراد (مزارع، وزوجته، ونجلهما) متوفين داخل مسكنهم بقرية الشقة، دائرة مركز قلين.
وكشفت التحريات عن وقوع خلافات أسرية بين الابن الأكبر المجني عليه، والابن الأصغر المتهم ويدعى أحمد جمال، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية ويعمل في محافظة الإسكندرية.
وفي يوم 8 ديسمبر الجاري، عاد "أحمد" خصيصًا من محل عمله في الإسكندرية إلى محل إقامته في محافظة كفر الشيخ للتخلص من أسرته كاملة؛ حيث قام المتهم بإحضار سلاح أبيض وقام بطعن شقيقه الأكبر ووالديه، وتخلص من هذا السلاح في أحد المصارف الزراعية بالقرية لإخفاء معالم جريمته.
وكشفت التحقيقات، أن زملاء المعلم أحد ضحايا الحادث المأساوي، أفادوا بتغيبه عن المدرسة لمدة يومين، وبعدها عُثر على جثته في بداية حالة تعفن.