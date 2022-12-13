جريمة مأساوية في مصر.. الابن قتل أمه وأباه وأخاه لهذا السبب

ووقعت الجريمة البشعة، حسب موقع "صدى البلد"، في قرية "الشقة" التابعة لمركز قلين في محافظة كفرالشيخ، داخل منزل يبعد عن الكتلة السكانية، ويتواجد وسط المزارع، تقطنه أسرة ريفية بسيطة، ابنها الأكبر يدعى محمد جمال، ويبلغ من العمر 45 عامًا، ويعمل مدرسًا، والأب يدعى "جمال. م." (80 سنة)، ويعمل مزارعًا، والأم تدعى "أنيسة. أ."، وعمرها 75 سنة.