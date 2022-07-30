فرصة لكل عاطل.. "مكافأة مغرية" للعاملين الجدد في أستراليا!

وقال وزير العمل “توني بيرك”، إنه لم يكن هناك وقت أفضل للحصول على وظيفة في أستراليا، مُشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، نحن في وضع يكون لدينا فيه عدد العاطلين عن العمل مساوياً تقريباً لعدد الوظائف الشاغرة في البلاد، وكل شخص إضافي في القوة العاملة هو شخص يدفع الضرائب.