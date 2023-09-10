تقدمهم النجم "حكيمي" وقنصل أمريكا.. المغاربة يصطفون للتبرع بالدم تحدياً للكارثة

وكشفت دريد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عدد المتبرعين في جهة الدار البيضاء وصل إلى 2000 شخص، في وقت كان عدد المتبرعين قبل الكارثة 200 متبرع فقط، وكان من ضمن المتبرعين القنصل الأميركي في المدينة وفريقه الدبلوماسي.