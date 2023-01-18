"حزام النار" يضرب إندونيسيا بزلزال قوي.. وتحذير من تسونامي خطير

وفي 26 ديسمبر 2004، تَسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة، في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.