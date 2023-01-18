"حزام النار" يضرب إندونيسيا بزلزال قوي.. وتحذير من تسونامي خطير

ضرب زلزال بقوة 7 درجات، قُرب جزر مالوكو بشرق إندونيسيا، الأربعاء؛ وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي؛ مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في المنطقة.
ويقع مركز الزلزال على بُعد 150 كيلومترًا شمال غرب جزيرة هالماهيرا بشرق إندونيسيا، وعلى عمق 48 كيلومترًا.
وتَحدث مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ التابع لمصلحة الأرصاد الجوية في هاواي عن "احتمال حدوث موجات تسونامي خطرة" على بُعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وحصل الزلزال قرابة الساعة 13:06 بالتوقيت المحلي، وعُدّلت قوة الزلزال إلى 7.0 درجات، بعدما أبلغ المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي عن قوة 7.2 درجات في وقت سابق.
وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، من احتمال حدوث هزات ارتدادية.
حزام النار
وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ؛ حيث تلتقي الصفائح التكتونية، وتشهد -جراء ذلك- انتظامَ زلازل أو ثوران براكين.
وفي 21 نوفمبر، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات بلدة سيانغور في غرب جاوا؛ مما أدى إلى مقتل 602 شخص.
وفي 26 ديسمبر 2004، تَسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة، في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.