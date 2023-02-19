عالِم جيولوجيا يحذّر من زلزال جديد من 20 إلى 27 فبراير الجاري

كشف الدكتور صالح محمد عوض؛ عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد، أن الكواكب تتفاعل مع بعضها بعضاً لتؤثر في الزلازل عن طريق ضغوط الجاذبية الناشئة عن تكوين كواكب تسبب تباطؤاً في سرعة الدوران بالأرض، لافتاً إلى أن الزلزال يحدث بسبب قوى خارجية وليس قوى داخلية.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، أن الأرض تخضع إلى قوة جذب من جميع الكواكب، مضيفاً أنه من المستحيل توقع الزلزال، ويوجد احتمالية فقط للتنبؤ به.
وأوضح أنه أعد دراسة عن أسباب الزلازل نشرها في عام 2021، ولم يلتفت لها أحدٌ، موضحاً أنه لم يعلم شيئاً عن العالم الهولندي الذي تنبّأ بحدوث الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا قبل ثلاثة أيام إلا عن طريق منصات السوشيال ميديا، لكن على المستوى العلمي هذا غير صحيح، ولم يحدث من قبل ولا توجد تكنولوجيا أو شيء يستطيع تحديد هذا.
وتوقّع أن الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري، سيدخل القمر بين الأرض والشمس مع الاقتراب من كوكب المريخ من الأرض، ما ينتج عنه جهد زائد، مشدداً على أنه يجب الحذر لاحتمالية حدوث زلزال.