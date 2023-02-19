عالِم جيولوجيا يحذّر من زلزال جديد من 20 إلى 27 فبراير الجاري

وأوضح أنه أعد دراسة عن أسباب الزلازل نشرها في عام 2021، ولم يلتفت لها أحدٌ، موضحاً أنه لم يعلم شيئاً عن العالم الهولندي الذي تنبّأ بحدوث الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا قبل ثلاثة أيام إلا عن طريق منصات السوشيال ميديا، لكن على المستوى العلمي هذا غير صحيح، ولم يحدث من قبل ولا توجد تكنولوجيا أو شيء يستطيع تحديد هذا.