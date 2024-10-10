محطات
مرعب.. شاهد لحظة وصول إعصار "ميلتون الرهيب" إلى ولاية فلوريدا
التقطت عدسات الكاميرا لحظة وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأربعاء.
المشاهد المُسرّعة أظهرت التغييرات التي طرأت لدى وصول "ميلتون" منطقة "فورت مايرز".
ويأتي الإعصار في أعقاب "هيلين" الذي خلف دمارًا واسعًا في الولاية ذاتها.
ووصل "ميلتون" إلى اليابسة في فلوريدا، بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلم من خمس فئات تصاعدية، مصحوبًا بعاصفة مدمرة ورياح عاتية وفيضانات فجائية، بحسب ما أعلنه المركز الأمريكي للأعاصير.
وقال المركز الوطني للأعاصير، في نشرة أصدرها الخميس: إن "البيانات تشير إلى أن عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا على الساحل الغربي لفلوريدا".