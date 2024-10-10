مرعب.. شاهد لحظة وصول إعصار "ميلتون الرهيب" إلى ولاية فلوريدا

ووصل "ميلتون" إلى اليابسة في فلوريدا، بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلم من خمس فئات تصاعدية، مصحوبًا بعاصفة مدمرة ورياح عاتية وفيضانات فجائية، بحسب ما أعلنه المركز الأمريكي للأعاصير.