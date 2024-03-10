بينها عُمان والأردن والمغرب.. رمضان يبدأ في هذه الدول يوم الثلاثاء

أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان، وأن الاثنين 11 مارس هو المُتمِّم لشهر شعبان.
وتفصيلاً، أعلنت كل من سلطنة عُمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران أن الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان، وأن الاثنين 11 مارس هو المُتمِّم لشهر شعبان.
وقال مفتي المملكة الأردنية إن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.
الأمر نفسه أعلنته المملكة المغربية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميًّا أن الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا؛ إذ ذكر المجلس في بيان أن الاثنين 11 مارس هو المُتمِّم لشهر شعبان، واليوم ذاته بعد غروب الشمس هو أولى ليالي رمضان، وفيها إقامة صلاة التراويح.
من جانبه، ذكر مركز الفلك الدولي على حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن الاثنين هو المُتمِّم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام رمضان في أستراليا وماليزيا وبروناي.
وأعلن المركز عدم رؤية هلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع ظهور الهلال. علمًا بأن السماء كانت صافية جدًّا.
ولفت المركز في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إلى أنه في محاولة التماس هلال رمضان المبارك تم استخدام تقنية التصوير الفلكي من مرصد الختم الفلكي، المتميزة بقوتها الفائقة، وقدرتها على رؤية الأهلَّة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.
وبيَّن المركز أنه تسنَّى لهم رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال بالرغم من صفاء السماء بشكل كبير.