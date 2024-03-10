بينها عُمان والأردن والمغرب.. رمضان يبدأ في هذه الدول يوم الثلاثاء

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميًّا أن الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا؛ إذ ذكر المجلس في بيان أن الاثنين 11 مارس هو المُتمِّم لشهر شعبان، واليوم ذاته بعد غروب الشمس هو أولى ليالي رمضان، وفيها إقامة صلاة التراويح.