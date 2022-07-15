ثمنها 1.5 مليون دولار.. "بايدن" يصطحب "الوحش" في رحلته للشرق الأوسط

وسيارة "الوحش" الحالية تم دخولها الخدمة عام 2018 بديلةً للنسخة السابقة التي كانت في الخدمة من 2009، وكان أول من استخدمها هو الرئيس السابق دونالد ترامب. وهناك أكثر من سيارة من نوع "الوحش" لدى الرئاسة الأمريكية بهدف التمويه أو الاستبدال حال وجود أعطال.