السلطات الأمريكية تعتقل رجلاً هدّد بتحطيم طائرة فوق متجر وول مارت الشهير

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلاً هدّد بتحطيم طائرة فوق متجر وول مارت الشهير.
وحلّق المتهم بالطائرة فوق المتجر لساعات، في ولاية ميسيسيبي، فاضطرت السلطات لإخلائه قبل أن يهبط المتهم بطائرته ليجد الشرطة في انتظاره، حيث اعتقلته فوراً، ووجّهت له عدة تهم بينها السرقة والتهديد بأعمال إرهابية.
وقالت الشرطة، إن المتهم كان يعمل في مطار محلي، ولا يحمل رخصة للطيران رغم أنه تلقى عدداً من الدروس.
ويعتقد أن المتهم سرق الطائرة "بيتشكرافت" ثنائية المحركات، والتي يمكنها حمل 11 شخصاً، في الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي.