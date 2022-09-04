السلطات الأمريكية تعتقل رجلاً هدّد بتحطيم طائرة فوق متجر وول مارت الشهير

وحلّق المتهم بالطائرة فوق المتجر لساعات، في ولاية ميسيسيبي، فاضطرت السلطات لإخلائه قبل أن يهبط المتهم بطائرته ليجد الشرطة في انتظاره، حيث اعتقلته فوراً، ووجّهت له عدة تهم بينها السرقة والتهديد بأعمال إرهابية.