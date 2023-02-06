فزَعٌ في مصر من دخول البلاد "حزام الزلازل".. وخبير يؤطر لـ"المدمر" والأسباب

وعن دخول مصر حزام الزلازل خصوصًا بعد كثرة الزلازل التي حدثت مؤخرًا وشعر بها عدد كبير من المواطنين؛ أكد "القاضي" أن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل، وأنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها.. الزلازل التي حدثت جاءت جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري، وهذا أمر طبيعي، ولا يستدعي القلق؛ مؤكدًا أن مصر مستقرة، قد تتعرض لزلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها وقد لا نشعر بها.