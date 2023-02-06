فزَعٌ في مصر من دخول البلاد "حزام الزلازل".. وخبير يؤطر لـ"المدمر" والأسباب

سيطرت حالة من الخوف والفزع على بعض المصريين، الذين يخشون حدوث توابع قوية لزلزال اليوم الذي ضرب تركيا وسوريا، بعدما شعر به عدد كبير من المصريين.
ويُعد زلزال اليوم هو الثالث الذي يتم الشعور به خلال هذا الأسبوع فقط، وبدأ البعض في الحديث "عن أسباب كثرة وقوة الزلازل في الوقت الحالي، والزعم بأن مصر دخلت حزام الزلازل ويجب الاستعداد".
وقال رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي: إن زلزال اليوم -المدمر- حدث الساعة 3 و17 دقيقة، وأن قوته 7.7 على مقياس ريختر؛ مشيرًا إلى أن هذا الزلزال وقع ما بين الأراضي التركية والسورية، وأنه يعد واحدًا من أقوى الزلازل التي حدثت في المنطقة منذ عام 1990، وأن توابعه تجاوزت الـ100 تابع حتى الآن، وهناك أكثر من 20 تابعًا كانت قوتها أكبر من 6 ريختر، وهذا رقم كبير للغاية، وقد شعر المصريون ببعض تلك التوابع الزلزالية ولكن لم يحدث أي خسائر.
وعن دخول مصر حزام الزلازل خصوصًا بعد كثرة الزلازل التي حدثت مؤخرًا وشعر بها عدد كبير من المواطنين؛ أكد "القاضي" أن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل، وأنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها.. الزلازل التي حدثت جاءت جميعها من مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري، وهذا أمر طبيعي، ولا يستدعي القلق؛ مؤكدًا أن مصر مستقرة، قد تتعرض لزلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها وقد لا نشعر بها.
ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه يتم تسجيل زلزال أو اثنين بشكل شبه يومي سواء في شرق البحر المتوسط أو في شمال البحر الأحمر، والمواطن لا يشعر بكل الزلازل؛ فكلما زاد عمق مركز الزلزال، زادت الدائرة الجغرافية للشعور به؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وعن تصنيف مصر ووضعها عالميًّا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، أوضح "القاضي"، أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية؛ حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم، ومصر بعيدة عنها؛ ولكن مصر بقربها بعض المناطق النشطة زلزاليًّا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر، يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى. ومرونة المجتمع المصري حاليًا لتلقي الصدمة هي العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.
وأشار إلى أن الزلازل تحدث نتيجة حركة الفوالق أو الصدوع الأرضية ونتيجة هذه الحركات تتولد طاقة هائلة نتيجة الإجهادات والضغوط على الصخور، فيحدث الكسر الذي يولّد زلازل خصوصًا عندما تكون المنطقة ملتقى مجموعة من الفوالق النشطة مثل وضع الزلزال الأخير.
وشرح "القاضي"، أن شعور البعض بحدوث زلزال وعدم شعور البعض الآخر به؛ يتوقف على عدة أسباب، قائلًا: "أمر طبيعي اختلاف إحساس المواطنين بأي زلزال؛ منها وضع الشخص "مستيقظ أو نائم.. واقف أو جالس.. ثابت أو متحرك.. في طابق أرضى أو طابق مرتفع.. وأخيرًا قُربه من موقع الزلزال".
يُذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، قد سجلت، صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية على بعد 691 كيلومترًا شمال رفح شعر بها سكان القاهرة.