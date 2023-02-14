وزير التطوير العمراني التركي: 41.791 بناءً انهار نتيجة الزلزال

وأشار بيان إدارة الكوارث إلى مواصلة 35.495 عنصر إغاثة، أعمالَ البحث والإنقاذ في كل المناطق المتضررة من الزلزال؛ لافتًا إلى وجود 9.793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفِرَق التركية.