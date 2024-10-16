الكويت.. النساء يهزمن الرجال في اختبار قيادة السيارات

أظهرت إحصائية حديثة للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، أن النساء قد تفوقن على الرجال في اختبار قيادة السيارات، حيث بلغت نسبة رسوب النساء في الاختبارَيْن النظري والعملي 16 في المئة، مقابل نسبة رسوب بلغت 22.4 في المئة للذكور.

إحصائيات النساء

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن إجمالي عدد المتقدمات لاجتياز الاختبار العملي لرخصة القيادة في الكويت خلال العام الماضي بلغ 25015، نجح منهن 18618، فيما وصل عدد الراسبات لـ6397، بنسبة 25.57 في المئة. أما عدد اللواتي تقدمن للاختبار النظري فقد بلغ 20060، نجح منهن 19178 مقابل رسوب 882، أي ما نسبته 4.4 في المئة.