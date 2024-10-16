الكويت.. النساء يهزمن الرجال في اختبار قيادة السيارات

أظهرت إحصائية حديثة للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، أن النساء قد تفوقن على الرجال في اختبار قيادة السيارات، حيث بلغت نسبة رسوب النساء في الاختبارَيْن النظري والعملي 16 في المئة، مقابل نسبة رسوب بلغت 22.4 في المئة للذكور.
إحصائيات النساء
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن إجمالي عدد المتقدمات لاجتياز الاختبار العملي لرخصة القيادة في الكويت خلال العام الماضي بلغ 25015، نجح منهن 18618، فيما وصل عدد الراسبات لـ6397، بنسبة 25.57 في المئة. أما عدد اللواتي تقدمن للاختبار النظري فقد بلغ 20060، نجح منهن 19178 مقابل رسوب 882، أي ما نسبته 4.4 في المئة.
وبلغ عدد الذكور الذين تقدموا للاختبار العملي لرخصة القيادة إلى 116320، نجح منهم 80878 ورسب 35442 لتبلغ نسبة الراسبين 30.46 في المئة.
ووفقًا للأرقام، فقد تقدّم من الذكور للاختبار النظري 93701 نجح منهم 82015 ورسب منهم 11686، لتصل نسبة الراسبين إلى 12 في المئة.
في المحصلة، بلغ عدد المتقدمات للاختبارين النظري والعملي 45075، نجح منهن 37796 مقابل رسوب 7279 بنسبة نحو 16 في المئة. أما الذكور، فقد بلغ عدد المتقدمين للاختبارين 210021، نجح منهم 162893 مقابل رسوب 47128 بنسبة تبلغ 22.4 في المئة.
وفيما يتعلق بالجنسيات، أظهرت الإحصائية أن عدد المتقدمين للاختبار العملي من غير المواطنين وصل إلى 109918، نجح منهم 71115 ورسب 38803 لتصل نسبة الراسبين إلى 35.31 في المئة، بينما وصل عدد المواطنين المتقدمين للاختبار نفسه إلى 31417، نجح منهم 28381 ورسب منهم 3036، لتصل نسبة الراسبين إلى 9.66 في المئة.
وفيما يتعلق بالاختبار النظري، وصل عدد غير المواطنين المتقدمين له إلى 83681، نجح منهم 72606 ورسب منهم 11075 لتبلغ نسبة الراسبين 13.22 في المئة، أما عدد المواطنين المتقدمين للاختبار نفسه فقد وصل إلى 30080، نجح منهم 28587 ورسب منهم 1493 لتبلغ نسبة الراسبين 4.96 في المئة.