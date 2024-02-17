لأغرب سبب.. شاهد هروب امرأة من مستشفى بعد عملية تجميل

حاولت امرأة، التسلل من أحد المستشفيات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية، بعد ساعات من خضوعها لعملية تجميل، لتجنب الاضطرار إلى دفع تكاليف العملية.
وحسب فيديو التقطه المارة في مستشفى خاص في حي شيشلي بإسطنبول، وتم تداوله عبر الإنترنت، ظهرت المرأة وهي ترتدي رداء المستشفى ونعالًا أبيض، وتتجادل مع الأطباء والممرضات الذين يحاولون منعها من المغادرة.
وتُظهر اللقطات وجه المرأة منتفخًا ومغطى بالكامل تقريبًا بالضمادات، وهو أمر منطقي عند الأخذ في الاعتبار أنها خضعت لعملية جراحية تجميلية واسعة النطاق قبل ساعات فقط.
وحسب موقع "أوديتي سنترال" للأخبار الطريفة؛ فقد تركت المرأة سريرها في المستشفى بمجرد انتهاء تأثير التخدير، في محاولة لتجنب دفع فاتورة العملية وتكاليف المستشفى.
وذكرت قناة "إن تي في " الإخبارية التركية أن المرأة الأجنبية، التي لم يتم الكشف عن هويتها وجنسيتها، سافرت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية في وجهها، وجلست مع الأطباء واتفقت على الإجراء وتكلفته، ولكن بمجرد أن تمكنت من المشي مباشرة بعد إجراء التجميل، زُعِم أنها حاولت التسلل خارج المستشفى دون أن تدفع.
ولسوء حظ المرأة، لاحظها موظفو المستشفى أثناء مغادرتها المستشفى، فمنعوها من الخروج، ووقعت مشاجرة حيث مُنعت المرأة من الخروج لحين وصول الأمن، فقامت بسب الممرضات والأطباء بلغة أجنبية. وأفيد بأنه تم اصطحاب المريضة لاحقًا إلى المستشفى؛ لكن من غير الواضح كيف تم حل الوضع، حسب صحيفة "الإمارات اليوم".