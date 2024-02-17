لأغرب سبب.. شاهد هروب امرأة من مستشفى بعد عملية تجميل

وذكرت قناة "إن تي في " الإخبارية التركية أن المرأة الأجنبية، التي لم يتم الكشف عن هويتها وجنسيتها، سافرت إلى تركيا لإجراء جراحة تجميلية في وجهها، وجلست مع الأطباء واتفقت على الإجراء وتكلفته، ولكن بمجرد أن تمكنت من المشي مباشرة بعد إجراء التجميل، زُعِم أنها حاولت التسلل خارج المستشفى دون أن تدفع.