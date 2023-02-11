حصيلة كبيرة للمشرّدين بسبب زلزال سوريا

أُنقذ أطفال عدة، الجمعة، لكنّ الأمل في العثور على ناجين آخرين في سوريا وتركيا يتضاءل، بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بنحو 23 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن، فيما وافقت دمشق على إيصال المساعدات الدولية للمناطق المتضرّرة والخارجة عن سيطرتها.
وحذّرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الجمعة، من أن الزلزال قد يكون قد شرّد 5.3 مليون شخص في سوريا.
وقال ممثل المفوضية في سوريا سيفانكا دانابالا؛ خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، وشارك فيه من دمشق، "هذا رقمٌ ضخمٌ لدى شعب يعاني أساساً نزوحاً جماعياً".
وفي غضون ذلك، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ "وقف فوري لإطلاق النار" في سوريا؛ لتسهيل إيصال المساعدات إلى ضحايا الزلزال.
وتتدفّق المساعدات الإنسانية الدولية على تركيا، وأعلنت ألمانيا، خصوصاً الجمعة، إرسال 90 طناً من المواد جواً، لكنّ الوصول إلى سوريا التي يخضع نظامها لعقوباتٍ دولية، أكثر تعقيداً بكثير.