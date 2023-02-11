حصيلة كبيرة للمشرّدين بسبب زلزال سوريا

أُنقذ أطفال عدة، الجمعة، لكنّ الأمل في العثور على ناجين آخرين في سوريا وتركيا يتضاءل، بعد مرور خمسة أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بنحو 23 ألف شخص في إحدى أسوأ الكوارث التي تشهدها هذه المنطقة منذ قرن، فيما وافقت دمشق على إيصال المساعدات الدولية للمناطق المتضرّرة والخارجة عن سيطرتها.