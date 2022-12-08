فيديو مرعب.. إنقاذ سائق عراقي من سيارة لحظة سقوطها على منحدر جبلي

ويُظهر الفيديو كيف أمسك الشباب بأيدي بعضهم، وقد تدلى أحدهم على المنحدر تمامًا، ثم أمسك بيد السائق، محافظًا على ثبات السيارة في مكانها حتى لا تسقط، وفي النهاية تمكّن السائق من الخروج بسلام، فيما واصلت السيارة سقوطها المروع.