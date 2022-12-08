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فيديو مرعب.. إنقاذ سائق عراقي من سيارة لحظة سقوطها على منحدر جبلي
بثّت قناة "الحدث" الفضائية، فيديو مرعبًا يكشف كيف تعاون عدد من الشباب، لإنقاذ سائق سيارة من على جرف جبلي على أحد الطرق بالعراق.
وتحت عنوان "أنقذوه من الموت"، قالت "الحدث" على موقع "يوتيوب": شبان يُخرجون سائقًا من مركبته قبل سقوطها من منحدر عالٍ في العراق، وعلى طريقة أفلام الإثارة.
ويُظهر الفيديو كيف أمسك الشباب بأيدي بعضهم، وقد تدلى أحدهم على المنحدر تمامًا، ثم أمسك بيد السائق، محافظًا على ثبات السيارة في مكانها حتى لا تسقط، وفي النهاية تمكّن السائق من الخروج بسلام، فيما واصلت السيارة سقوطها المروع.