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"الفلك الدولي" يكشف مصير "الكرة النارية" التي شوهدت في سماء الإمارات
كانت قد ظهرت في السماء أمس الأول وتمكّنت محطات رصد من توثيقها
كشف مركز الفلك الدولي أن الكرة النارية التي شوهدت، صباح أمس، في سماء الإمارات، بدأت ملاحظتها عندما كانت فوق منطقة رماح على ارتفاع 80 كم بسرعة 21 كم في الثانية، واتجهت شمالًا، واستمرت بالانخفاض إلى أن وصلت منطقة سويحان على ارتفاع 65 كم.
وأضاف المركز في بيان لاحق أصدره اليوم أن الكرة كانت بلمعان من القدر سالب 6.5، ويقدّر قطرها بأقل من 10 سم.
وكانت قد تمكّنت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي أمس من التقاط شهاب لامع "كرة نارية" ظهر في سماء الإمارات.
ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية تمكّنت محطتا الوقن والوافية من رصد الظاهرة الطبيعية، والتقاط بعض الصور للشهاب الذي شاهده كثير من الناس أيضاً.