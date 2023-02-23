"الفلك الدولي" يكشف مصير "الكرة النارية" التي شوهدت في سماء الإمارات

كشف مركز الفلك الدولي أن الكرة النارية التي شوهدت، صباح أمس، في سماء الإمارات، بدأت ملاحظتها عندما كانت فوق منطقة رماح على ارتفاع 80 كم بسرعة 21 كم في الثانية، واتجهت شمالًا، واستمرت بالانخفاض إلى أن وصلت منطقة سويحان على ارتفاع 65 كم.