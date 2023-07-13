شقة ومتجران وأفضل مدارس لأولاده.. تعرف على ثروة أشهر وأغنى متسول في العالم

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن وسائل إعلام هندية، أنه مع الوقت تبين لبهارات حجم الأرباح التي يحققها التسول، حتى وصل مجموع ثروته المقدرة مليون دولار، وتشمل شقة بغرفتي نوم في مومباي بقيمة 180 ألف دولار، ومتجرين في ثين بؤجرهما بـ 30 ألف روبية شهريًا (حوالي 350 دولاراً)، فيما يقدر دخله الشهري بين 60 ألف روبية (731 دولارًا) و75 ألف روبية (914 دولارًا)، وهو ما يبدو أكثر بكثير مما يكسبه معظم الهنود العاملين.