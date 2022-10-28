الكويت.. محكمة الاستئناف تصدر حكمها في قضية رشوة 7 قضاة

وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات، كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين إلى المحاكمة.