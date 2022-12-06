صامويل إيتو معرض للاعتقال في قطر بعد اعتدائه على يوتيوبر جزائري "فيديو"

وقال "ماموني"، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إيتو حطّم الكاميرا الخاصة به تمامًا، مشددًا على أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وجّه ضربات قوية له على مستوى الوجه والصدر.