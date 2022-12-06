صامويل إيتو معرض للاعتقال في قطر بعد اعتدائه على يوتيوبر جزائري "فيديو"

كشف "اليوتيوبر" الجزائري سعيد ماموني، الذي تعرض للاعتداء من قبل رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بعد مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل في مونديال قطر، أنه تقدم بشكوى ضد "إيتو".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم كرة القدم الكاميرونية السابق، وهو يركل "اليوتيوبر" الجزائري على مستوى الوجه ليُسقطه أرضًا، وذلك بعد مناوشات بينهما خارج "ملعب 974"، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، أمس الاثنين.
وقال "ماموني"، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إيتو حطّم الكاميرا الخاصة به تمامًا، مشددًا على أن رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وجّه ضربات قوية له على مستوى الوجه والصدر.
وكشف أنه توجّه لمركز الشرطة مباشرةً بعد واقعة الاعتداء عليه، وتقدم بشكوى ضد "إيتو"، مطالبًا الجماهير الجزائرية بدعمه والمطالبة بحقه أمام شخصية عامة مثل "إيتو".
وأكد "ماموني" أن قطر دولة قانون، وأنه يثق في السلطات القطرية لكي تنصفه وتأخذ له حقه.
ولم تصدر الشرطة القطرية أي بيان أو تعليق حول هذه الواقعة حتى الآن.
وكان "ماموني" قد سأل "إيتو" عما إذا كان قد قدّم رشوة للحكم باكاري غاساما، وهو السؤال الذي أزعج النجم الكاميروني السابق، وجعله يدخل في حالة غضب.
واستعرض اليوتيوبر الكدمات الموجودة في جسده جراء الضرب، كما أظهر كاميرته المُحطمة.
ويشير "ماموني" إلى الحكم الغامبي غاساما، الذي أدار مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بفوز الكاميرون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي.
واحتجّ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حينها، على أداء الحكم، وطالب بإعادة المباراة، التي كانت سببًا في إقصاء "محاربي الصحراء" من مونديال 2022.