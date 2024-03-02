جثث ودماء على قارعة الطريق.. مشاهد مُروِّعة لمجزرة إسرائيلية جديدة في رفح

وثَّق مقطع فيديو مَشاهد مرعبة ومفزعة للحظات الأولى للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفه خيامًا وتجمعًا للنازحين بجوار مستشفى الهلال الإماراتي للولادة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأظهر المقطع لقطات مروعة لصراخ وعويل المدنيين الأبرياء، ومحاولتهم إسعاف المصابين، فيما يمكن رؤية الجرحى وجثث وأشلاء الشهداء على جانب الطريق وقارعته.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد تسبَّب قصف الطيران الوحشي في استشهاد 11 شخصًا، وجرح 50 آخرين من المدنيين العزل الأبرياء.
ومن بين الشهداء مسعف وممرض، استُشهدا وهما على رأس عملهما داخل المستشفى الإماراتي؛ بسبب تطايُر شظايا الصواريخ الإسرائيلية على المستشفى.
يُشار إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ148 على التوالي إلى 30320 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى والمصابين نحو 71533 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.