جثث ودماء على قارعة الطريق.. مشاهد مُروِّعة لمجزرة إسرائيلية جديدة في رفح

يُشار إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ148 على التوالي إلى 30320 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى والمصابين نحو 71533 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.