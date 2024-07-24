الصين تُصدر إنذارًا باللون البرتقالي لمواجهة الإعصار "جايمي"

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان للمركز قوله: "إن من المتوقع أن يتحرك الإعصار جايمي، وهو الإعصار الثالث هذا العام، باتجاه الشمال الغربي، بسرعة تتراوح ما بين 10 كيلومترات و15 كيلومترًا في الساعة، ومن المرجح أن تزداد قوته تدريجيًّا".