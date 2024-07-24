الصين تُصدر إنذارًا باللون البرتقالي لمواجهة الإعصار "جايمي"

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين اليوم، إنذارًا باللون البرتقالي لمواجهة الإعصار "جايمي"، الذي من المتوقع أن يتسبب في رياح قوية وأمطار غزيرة في المناطق الجنوبية بالصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان للمركز قوله: "إن من المتوقع أن يتحرك الإعصار جايمي، وهو الإعصار الثالث هذا العام، باتجاه الشمال الغربي، بسرعة تتراوح ما بين 10 كيلومترات و15 كيلومترًا في الساعة، ومن المرجح أن تزداد قوته تدريجيًّا".
وتَوقع المركز أن يهبط الإعصار على اليابسة مساء اليوم، وأن يهبط على اليابسة مرة أخرى غدًا الخميس على طول الساحل بين فودينغ وجينجيانغ في فوجيان، وسيتحرك الإعصار باتجاه الشمال للمناطق الداخلية في الصين، مع انخفاض شدته تدريجيًّا.
كما تَوقع أن تجتاح الرياح القوية، المتأثرة بالإعصار، أجزاء من البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي؛ بما في ذلك المياه القريبة من جزر دياويوي وبحر الصين الجنوبي وقناة باشي ومضيق تايوان.
وحث المركزُ السلطات المحلية على الاستعداد للاستجابة الطارئة للأعاصير والبقاء في حالة تأهب قصوى تحسبًا لفيضانات وكوارث جيولوجية محتملة.