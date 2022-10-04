هل تخضع لجراحة إذا كان الطبيب امرأة.. دراسة يابانية تكشف حقيقة مذهلة

هل توافق على الخضوع لجراحة إذا كان الجراح امرأة؟ البعض يخشى ذلك، ولكن دراسة جديدة كشفت أنه لا يوجد اختلاف بين أداء الجراحين الرجال والنساء في اليابان من حيث معدلات وفاة المرضى أو المضاعفات التي قد يتعرضون لها بعد الجراحة، أما المذهل فهو أن الجراحات النساء هن اللاتي يكلفن على الأرجح بالجراحات الأكثر تعقيدًا.