الكارثة الهائلة.. مسؤول "الصحة العالمية": سكان غزة يموتون من الجوع

وذكّر بأنه ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية، موضحًا: "من المفترض أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية طارئة لدعم السكان".