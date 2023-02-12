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مصر.. تعليق من "الأوقاف" على فيديو يكشف ما فعله إمام داخل المسجد
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يظهر فيه أحد المشايخ، وهو يلعب كرة القدم مع الأطفال داخل المسجد، ويدربهم على حراسة المرمى.
وحسب موقع "القاهرة 24"، تداول ناشطون مقطع الفيديو معبّرين عن غضبهم مما يجري داخل بيت الله؛ حيث وصف البعض هذا الفعل بالتعدي على حرمة بيت الله وقدسيته، كونه مكانًا للعبادة والسكينة لا اللعب والمزاح.
ونقل "القاهرة 24" عن الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة فحصت هذا الفيديو، وتَبين من خلال هذا الفحص أنه لم يحدث داخل مصر.
وأضاف "علي" أن الشيخ الذي يظهر في الفيديو يُدعى محمد أبو القطع؛ لافتًا إلى أنه من مشايخ السنة في مدينة صيدا بلبنان.
وبمتابعة صفحة الشيخ الذي ظهر في المقطع، تَبين أن هذا الفيديو تم تصويره بأحد مساجد لبنان، وليس في مصر.