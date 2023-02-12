مصر.. تعليق من "الأوقاف" على فيديو يكشف ما فعله إمام داخل المسجد

ونقل "القاهرة 24" عن الدكتور هشام عبدالعزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة فحصت هذا الفيديو، وتَبين من خلال هذا الفحص أنه لم يحدث داخل مصر.