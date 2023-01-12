"ملك وقديس ودوق وأميرة".. نيوزيلندا تصدر قائمة بالأسماء المحظورة

وقال جيف مونتغمري، المسجل العام للمواليد والوفيات والزيجات وفق روسيا اليوم: "هناك إرشادات معمول بها للتأكد من أن الأسماء لا تسبب إساءة، وأن تكون بطول معقول ولا تمثل لقبًا رسميًا أو رتبة رسمية"، مبينًا أنه "يتم النظر إلى أهمية الاسم بالنسبة للعائلة بالتوازن مع الطريقة التي يمكن أن ينظر بها الجمهور إلى الاسم، والتزامات القسم بموجب التشريع ذي الصلة".