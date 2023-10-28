نُحِس بالبرودة ليلًا وتضع الأغنامُ مواليدها.. مركز العجيري بالكويت: منزلة "السماك" تحل غدًا

وذكر أن عدد ساعات الليل يزيد بشكل ملحوظ حيث يصل إلى 12 ساعة و53 دقيقة، ويكون شروق الشمس في الكويت في تمام الساعة 5 صباحًا و58 دقيقة؛ بينما صلاة الفجر -بحسب تقويم العجيري- في تمام الساعة 4 و38 دقيقة، أما غروب الشمس فيكون مبكرًا في تمام الساعة 5 مساء و5 دقائق.