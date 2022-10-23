فيديو مرعب.. شاهد ما حدث أثناء تفتيش حقيبة راكب في مطار بكازاخستان

التقطت كاميرات المراقبة بمطار ألماتي الكازاخستاني، لحظة مرعبة حين انفجرت وحدة شحن "باور بنك" كانت في حقيبة أحد الركاب.
وحسب موقع "لينتا. رو" الروسي، وقع الحادث بمطار ألماتي الكازاخستاني، أثناء تفتيش حقائب راكب كان في طريقه للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى مدينة بيشكيك عاصمة قرغيزستان.
ووقع الانفجار الذي صحبه اشتعال النيران في الجهاز عندما مر الرجل بإطار جهاز الكشف عن المعادن.
وسرعان ما ألقى الراكب الحقيبة التي كان يمسكها جانبًا وركض إلى مسافة آمنة، كما أسرع كل المحيطين بالمنطقة بمغادرتها بسرعة خشية وقوع انفجار أكبر.
وقد أحرق الشاحن حقيبة الرجل وبعض الملابس، لكن لم يسجل المزيد من الخسائر.