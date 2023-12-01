"الله يرحمك يا بابا".. بالفيديو: طفلة فلسطينية تدمي القلوب بنحيبها على والدها

وفي مقطع الفيديو الذي نشره المصور الصحفي حمدان الدحدوح على منصة "إنستجرام"، تظهر الطفلة وهي تبكي بحرقة وألم وتنعى والدها، وترجو له الرحمة، فلم تستطع تمالك دموعها بعد فقدانها لوالدها وعائلتها بنيران الاحتلال الإسرائيلي، فأدمت القلوب ببكائها ونحيبها.