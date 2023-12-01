"الله يرحمك يا بابا".. بالفيديو: طفلة فلسطينية تدمي القلوب بنحيبها على والدها

"الله يرحمك يا بابا".. بهذه الكلمات ودعت فتاة فلسطينية صغيرة والدها، الذي وقع ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتجدد القصف الوحشي بعد انتهاء الهدنة التي استمرت لنحو 7 أيام.
وفي مقطع الفيديو الذي نشره المصور الصحفي حمدان الدحدوح على منصة "إنستجرام"، تظهر الطفلة وهي تبكي بحرقة وألم وتنعى والدها، وترجو له الرحمة، فلم تستطع تمالك دموعها بعد فقدانها لوالدها وعائلتها بنيران الاحتلال الإسرائيلي، فأدمت القلوب ببكائها ونحيبها.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وطال قصف الاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً، مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.
وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ صباح الجمعة، نحو 178 شهيداً، و589 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقاً لما أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية.