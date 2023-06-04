يستهدف الأطفال دون الخامسة والشباب.. مرض نادر يثير القلق في أستراليا

وتنتشر العدوى وفق "سكاي نيوز عربية" عن طريق الاتماس المباشر بمفرزات الأنف والحنجرة، حيث يشعر المرضى بالتوعك بشكل عام، ويكون لديهم أعراض أخرى تكون خطيرة غالبًا، بحسب المنطقة المصابة، ويجري تأكيد التشخيص من خلال التعرّف على البكتيريا في عينة من النسيج المصاب.