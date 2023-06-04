يستهدف الأطفال دون الخامسة والشباب.. مرض نادر يثير القلق في أستراليا

يعيش سكان مقاطعة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، حالة من القلق بعد وفاة شخص كان يعاني من أعراض المكورات السحائية.
وأكدت منظمة الصحة في "نيو ساوث ويلز"، الأحد، وفاة شخص في الخمسينيات من العمر بسبب المكورات السحائية، بينما يتعافى اثنان من المراهقين في سيدني وشخص في الستينيات من العمر من المرض.
والتهاب السحايا بالمكورات السحائية هو عدوى جرثومية شديدة للغشاء الذي يغطي الدماغ والحبل الشوكي، وينجم عن الجرثومة النيسرية السحائية، التي تعرف باسم المكورة السحائية، وهي تعدي البشر فقط.
وتنتشر العدوى وفق "سكاي نيوز عربية" عن طريق الاتماس المباشر بمفرزات الأنف والحنجرة، حيث يشعر المرضى بالتوعك بشكل عام، ويكون لديهم أعراض أخرى تكون خطيرة غالبًا، بحسب المنطقة المصابة، ويجري تأكيد التشخيص من خلال التعرّف على البكتيريا في عينة من النسيج المصاب.
وقالت كريستين سيلفي، مديرة الصحة في "نيو ساوث ويلز" إن المكورات السحائية نادرة ولكنها قد تكون قاتلة في غضون ساعات إذا تركت دون علاج.
وأوضحت سيلفي أن "العلاج المبكر ينقذ الحياة، لذا من المهم التعرف على الأعراض مبكرًا"، وطالبت بالاتصال بالطوارئ فور ظهور الأعراض.
وتم الإبلاغ عن 19 حالة إصابة بالمكورات السحائية في نيو ساوث ويلز هذا العام، فيما يعتبر الأطفال دون سن الخامسة والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.