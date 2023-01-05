توقف محرك الطائرة على ارتفاع 5500 قدم.. شاهد الطيار الصغير وكيف أنقذ عائلته

وتابع "بيترز": "هناك حقول أسفل الطائرة؛ لكن لكوني من المنطقة، أعلم أن هناك صخورًا وأشجارًا أيضًا في كل مكان، إذا هبطت فسوف نتعرض لإصابات خطيرة، وسوف تتدمر الطائرة بالكامل".