زوجٌ يرفض رد سيارة اشترتها امرأته براتبها.. ومحكمة إماراتية تقول كلمتها

وقالت شارحةً لدعواها إنها قامت بشراء المركبة من خلال قرض شراء سيارة من أحد المصارف، يخصم من حسابها الشخصي بواقع أقساط شهرية بمبلغ 3.496 درهمًا، وقد لجأت لتسجيل المركبة (سالفة البيان) باسم زوجها؛ لعدم إحرازها رخصة قيادة إماراتية إبان تسجيل المركبة بإدارة المرور؛ مشيرة إلى أنها عندما حصلت على تلك الرخصة، لم يمتثل زوجها لمطالبتها المتكررة بنقل ملكية المركبة باسمها؛ مما دعاها إلى مخاصمته بدعوى قضائية.